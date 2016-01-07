Семин: «Лобановский понимал, какая у футболистов сложная и короткая профессия»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в чем заключается секрет успеха заслуженного тренера СССР Валерия Лобановского.

– В чем заключались главные идеи Лобановского? Почему он стал настолько успешным тренером? Он добивался успехов и в «Динамо», и в сборной СССР, и даже в арабских сборных, с которыми показывал лучшие результаты в их футбольной истории.

– Для него очень важным моментом являлось физическое состояние футболиста. Оно должно быть всегда оптимальным. Если ты полностью не готов физически, то у него не играл. Но важно отметить, что он умел готовить футболистов к таким нагрузкам. И, несмотря на свою строгость, всегда старался находить общий язык с игроками. Понимал, какая у них сложная и короткая профессия.