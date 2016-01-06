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    • Де Хеа: «В нынешнем сезоне «МЮ» защищается лучше, чем в прошлом»

    Де Хеа: «В нынешнем сезоне «МЮ» защищается лучше, чем в прошлом»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился своим мнением о причинах неудач манкунианцев в этом сезоне.

    «Если команда теряет ключевых игроков и страдает от множества травм, то выигрывать становится сложнее. Но на таком уровне это нормальное явление, и нужно просто двигаться вперед. Молодые игроки неплохо выступали вместо травмированных, но от них нельзя требовать, чтобы они стали полноценной заменой опытным футболистам. В этом сезоне мы лучше защищаемся, чем в прошлом, и я считаю, что для команды жизненно важно пропускать поменьше голов и иметь крепкую защиту», – сказал Де Хеа.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    06.01.2016 21:15
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