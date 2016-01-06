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    • Лаллана: «Травмы в «Ливерпуле» не связаны с интенсивностью тренировок»

    Лаллана: «Травмы в «Ливерпуле» не связаны с интенсивностью тренировок»

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана не верит, что обилие травм в команде каким-либо образом связано со стилем работы тренера Юргена Клоппа.

    «По ходу сезона в «Ливерпуле» сменился тренер. Когда такое происходит, пари хотят показать себя, выкладываться усерднее. Но я не думаю, что травмы связаны с особенностями тренировок.

    В последнее время было так много матчей, что между играми команда работает преимущественно в восстановительном режиме. Так что травмы не связаны с интенсивностью тренировок. Нельзя сваливать на это», – считает англичанин.

    Источник: ESPN

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    06.01.2016 18:12
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