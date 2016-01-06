Лаллана: «Травмы в «Ливерпуле» не связаны с интенсивностью тренировок»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана не верит, что обилие травм в команде каким-либо образом связано со стилем работы тренера Юргена Клоппа.

«По ходу сезона в «Ливерпуле» сменился тренер. Когда такое происходит, пари хотят показать себя, выкладываться усерднее. Но я не думаю, что травмы связаны с особенностями тренировок.

В последнее время было так много матчей, что между играми команда работает преимущественно в восстановительном режиме. Так что травмы не связаны с интенсивностью тренировок. Нельзя сваливать на это», – считает англичанин.