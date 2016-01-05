Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • В случае отставки ван Гаала по ходу сезона «МЮ» возглавит Гиггз

    В случае отставки ван Гаала по ходу сезона «МЮ» возглавит Гиггз

    В случае отставки нынешнего главного тренера «Манчстер Юнайтед» Луи ван Гаала по ходу сезона его преемником станет Райан Гиггз.

    Ранее сообщалось, что на смену ван Гаалу может прийти Жозе Моуринью, однако теперь появилась информация о том, что руководство манкунианцев намерено дать шанс бывшему игроку клуба Гиггзу, который сейчас является ассистентом ван Гаала.

    Если под руководством Гиггза команда успешно проведет оставшуюся часть сезона, то «МЮ» может и вовсе отказаться от идеи приглашения Моуринью.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ROONEY_1988
    1452054230
    надо дать шанс
    Ответить
    dolf666
    1452076437
    было бы круто) Гиггз, Зидан, Невилл))
    Ответить
    ologreds
    1694996471
    numo453951
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+