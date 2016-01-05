Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бенитес: «Спасибо всем и вперед, «Реал»

    Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес на своем сайте опубликовал заявление по поводу своей отставки.

    «Теперь, когда моя работа в главной команде «Реала» закончена, я хотел бы попрощаться со всеми, кто имеет отношение к этому клубу. Я хочу, чтобы все сотрудники и все фанаты знали, что для меня было честью работать там, где я вырос как человек, игрок и тренер, пройдя от низших уровней до первой команды. Как для мадридисты из Мадрида, пропитанного ценностями и традициями этого клуба, для меня было честью работать под его цветами. Отдельно мне бы хотелось поблагодарить всех на «Сантьяго Бернабеу», кто поддерживал меня и облегчал мне работу с первых моих шагов там. Спасибо всем за помощь.

    Кроме того, я бы хотел пожелать удачи моему преемнику Зинедину Зидану и его штабу. Всем игрокам и тренерам я желаю всего наилучшего.

    Со всем уважением и благодарностью… вперед, «Реал» – гласит заявление на сайте Бенитеса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JI e x a
    1452020347
    Достойно
    Ответить
    ologreds
    1694996471
    numo453945
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+