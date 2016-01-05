Бенитес: «Спасибо всем и вперед, «Реал»

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес на своем сайте опубликовал заявление по поводу своей отставки.

«Теперь, когда моя работа в главной команде «Реала» закончена, я хотел бы попрощаться со всеми, кто имеет отношение к этому клубу. Я хочу, чтобы все сотрудники и все фанаты знали, что для меня было честью работать там, где я вырос как человек, игрок и тренер, пройдя от низших уровней до первой команды. Как для мадридисты из Мадрида, пропитанного ценностями и традициями этого клуба, для меня было честью работать под его цветами. Отдельно мне бы хотелось поблагодарить всех на «Сантьяго Бернабеу», кто поддерживал меня и облегчал мне работу с первых моих шагов там. Спасибо всем за помощь.

Кроме того, я бы хотел пожелать удачи моему преемнику Зинедину Зидану и его штабу. Всем игрокам и тренерам я желаю всего наилучшего.

Со всем уважением и благодарностью… вперед, «Реал» – гласит заявление на сайте Бенитеса.