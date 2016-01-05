Доказана правота советского арбитра в финале ЧМ-1966

Знаменитый гол игрока сборной Англии Джеффри Херста в финале чемпионата мира 1966 года против команды Германии (4:2) был засчитан правильно. К такому мнению пришли эксперты, воссоздавшие тот эпизод.

В рамках проекта, посвященного 50-летнему юбилею победы сборной Англии на чемпионате мира, момент со спорным голом Херста был рассмотрен при помощи современных компьютерных технологий, поскольку ни один из сохранившихся видеоповторов не давал однозначного ответа. В результате эксперты выяснили, что мяч тогда все же пересек линию ворот сборной Германии.

Напомним, гол был засчитан главным арбитром той встречи Готфридом Динстом после того, как его помощник Тофик Бахрамов уверенно показал на центр поля.