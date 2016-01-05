Уткин: «Перес швырнул Зидана в самое пекло»

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о назначении на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

"Зидана «Реал» швырнул в самое пекло. Это не было расчетом, это было капризом старикана Флорентино, который продолжает думать, что от одного его решения мир может завращаться в другую сторону.

А Зидан ведь хочет быть тренером. Он идет к этому поступательно, не опираясь на имя, по правильным ступенькам – работая, например, с дублем. Он не заслужил броска на амбразуру, которая возникла из-за двух импульсивных решений одного всевластного человека.

Я очень хочу увидеть тренера Зидана, как счастлив был увидеть тренера Круиффа. Это слишком уникально, чтобы этого не хотеть. Даже северное сияние увидеть проще – поезжай за Полярный круг да смотри в небо в правильный сезон", – рассказал Уткин.