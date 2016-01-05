Зинченко: «Нет смысла обсуждать получение российского паспорта, потому что я – украинец»

Полузащитник "Уфы" Александр Зинченко рассказал, что ответил отказом на предложение принять российское гражданство. Хавбек недавно дебютировал в сборной Украины и стремится попасть в ее состав на Евро-2016.

– Вариант с получением российского паспорта у вас был? Его вам предлагали оформить?

– Да, был вариант с получением российского гражданства. Чтобы в дальнейшем было легче играть в чемпионате России. Но до серьезных шагов дело не дошло. А сейчас обсуждать это нет смысла, потому что я – украинец.

– Вас оперативно заиграли и за национальную сборную, вызвав из «молодежки». Причем сразу в матче с испанцами. Но одно дело выйти на несколько минут, а другое – мяч не потерять, не обрезать…

– Сложнее всего было настроиться психологически. А когда выходишь на поле, в первую же минуту забываешь, против кого играешь. Просто играешь в свой любимый футбол.

– Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко говорил, что Зинченко – это будущее команды. Реально вам сыграть за сборную на Евро?

– Это и моя цель, и моя мечта. Сделаю все, чтобы попасть на Евро. Надо засыпать с этой целью, просыпаться и идти к ней. Я так и делаю.