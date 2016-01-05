Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Зинченко: «Когда уходил Колыванов, чуть слезу не пустил»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал, что команда не справилась с задачей на первую часть сезона, а также о расставании с футболистами бывшего главного тренера Игоря Колыванова.

    – Как сыграла «Уфа» в первой части сезона?

    – Стояла задача попасть в десятку. Мы с ней, к сожалению, не справились. Но есть возможность добавить. У нас есть сыгранность, чтобы добиваться таких результатов. Должно все получиться.

    – Отставка Игоря Колыванова была неизбежна?

    – Это не дело игроков – говорить про отставку. Нам надо делать результат. Остальное решает руководство.

    – Давид Юрченко рассказывал, как Колыванов расставался с командой, говорил, что у тренера глаза на мокром месте были.

    – Я сам чуть сам слезу не пустил. Хоть и не так много с ним работал, как остальные ребята. Но привык к Игорю Владимировичу. Тем более тренеры нам как вторые отцы.

    – Колыванов каждому игроку что-то шепнул на прощание. Тому же Юрченко – чтоб брился почаще.

    – Мне про бороду ничего не говорил. Она у меня еще не растет.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996475
    numo453887
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+