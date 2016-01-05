«Томь» выставила на трансфер шесть футболистов: защитников Даниила Чалова и Артема Ярмолицкого, полузащитников Петра Немова, Александра Черевко и нападающих Георгия Нурова и Дмитрия Голубова. Тренерский штаб нашей команды с уважением относится ко всем этим футболистам, но учитывая то, что игрокам нужна постоянная игровая практика было принято решение подыскать им другие клубы, а для того, чтобы эти футболисты получили необходимый функциональный тонус они отправятся вместе с «Томью» на первый кипрский сбор.

Также существует вероятность того, что на правах аренды до конца сезона к «Томи» присоединится полузащитник «Рубина» Альберт Шарипов, который выступал за томичей в прошлом сезоне.