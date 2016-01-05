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    «Томь» выставила на трансфер шесть футболистов

    «Томь» выставила на трансфер шесть футболистов: защитников Даниила Чалова и Артема Ярмолицкого, полузащитников Петра Немова, Александра Черевко и нападающих Георгия Нурова и Дмитрия Голубова. Тренерский штаб нашей команды с уважением относится ко всем этим футболистам, но учитывая то, что игрокам нужна постоянная игровая практика было принято решение подыскать им другие клубы, а для того, чтобы эти футболисты получили необходимый функциональный тонус они отправятся вместе с «Томью» на первый кипрский сбор.

    Также существует вероятность того, что на правах аренды до конца сезона к «Томи» присоединится полузащитник «Рубина» Альберт Шарипов, который выступал за томичей в прошлом сезоне.

    Источник: ФК «Томь»

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    05.01.2016 06:12
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