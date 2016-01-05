Ватцке: «У дортмундской «Боруссии» нет тех денег, которые предлагают звездам в АПЛ»

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал возможность продажи нападающего Пьера-Эрика Обамеянга.

"Думать, что такой клуб, как "Боруссия", может зависеть от одного футболиста, было бы ошибкой. Мы не зависим ни от кого. Мы нашли замену, когда нас покинул Левандовски, и сейчас Обамеянг забил на три гола больше, чем Роберт. Сейчас наше положение настолько хорошо, что мы можем находить альтернативные решения снова и снова. Наша цель в том, чтобы команда оставалась единой. Мы не предлагаем таких денег, которые получают звезды в АПЛ, но можем предложить что-то другое. Например, наши игроки вместе встретили рождество. В прошлом году в это же время журналисты писали, что наши лучшие футболисты уйдут. Хуммельса отправляли в "МЮ", Гюндогана – в "Реал", "МЮ" или "Барселону". Ну и где они сейчас? Все еще с нами", – сказал Ватцке.