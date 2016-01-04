Зидан: «Я отдам «Реалу» всю душу»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил с речью после того, как было объявлено о его назначении.

«Я хочу поблагодарить вас, президент, за то, что у меня есть возможность тренировать лучший клуб в мире. Единственное, что имеет значение сейчас – это начать работать с командой с завтрашнего дня. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть титулы в этом сезоне. Сегодняшний день даже более эмоционален для меня, чем тот, когда я пришел сюда в качестве игрока. Я отдам этому клубу всю душу», – сказал Зидан.