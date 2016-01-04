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    Зидан: «Я отдам «Реалу» всю душу»

    Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил с речью после того, как было объявлено о его назначении.

    «Я хочу поблагодарить вас, президент, за то, что у меня есть возможность тренировать лучший клуб в мире. Единственное, что имеет значение сейчас – это начать работать с командой с завтрашнего дня. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть титулы в этом сезоне. Сегодняшний день даже более эмоционален для меня, чем тот, когда я пришел сюда в качестве игрока. Я отдам этому клубу всю душу», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    04.01.2016 22:30
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    Комментарии (9)
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    alexidj
    1451937068
    Ура!!!
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    ЖОРРО
    1451937912
    УДАЧИ ЗИНЕДИН!!!!!Верю в Тебя и Реал!!!
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    Visca-Barca
    1451943554
    ...чтоБЫ выиграть титулы... ... этому клубу ... Исправте орфографические ошибки!
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    Aztec58
    1451945253
    Ахахахахах!
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    Visca-Barca
    1451970016
    Спасибо что исправили ошибки. А Зидану удачи, кроме в элклассико!
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    Antilimit
    1451974216
    2 место в примере, обсер от ромы в лч-и прощай,зиданушка!
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    ologreds
    1694996477
    numo453857
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