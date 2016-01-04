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    Кака: «Неймар получит «Золотой мяч»

    Бывший футболист сборной Бразилии Кака уверен, что нападающий «Барселоны» Неймар однажды станет обладателем «Золотого мяча».

    «Обладатели награды постоянно менялись: Роналдо и Зидан получили ее три раза, но всегда был и еще кто-то. Например, Фигу, Роналдиньо, я сам, Ривалдо, Каннаваро… Потом началось время Криштиану и Месси, и это справедливо, учитывая их достижения. К счастью, Неймар серьезно прибавил с тех пор, как стал играть в Европе. Его игра стала зрелой. Неймар получит «Золотой мяч», и это лишь вопрос времени»», – сказал Кака

    Напомним, Месси, Неймар и Роналду вошли в финальный список претенднтов на «Золотой мяч». Церемония вручения нагады состоится 11 января в Цюрихе.

    Источник: ФИФА

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    04.01.2016 19:01
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    Комментарии (2)
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    Batiqol
    1451944267
    Я думаю в этом году он был лучшим
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    ologreds
    1694996479
    numo453838
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