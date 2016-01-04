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    СМИ: Кокорин не перейдет в «Арсенал»

    У московского «Динамо» нет предложений по поводу трансфера нападающего Александра Кокорина.

    «Клуб не вел переговоров с лондонским «Арсеналом». Так что вся информация о якобы договоренности между клубами не соответствует действительности. Более того, можно уверенно сказать, что Кокорин в «Арсенал» не перейдет. На данный момент у клуба нет ни одного предложения по Кокорину. Игрок 8 января прибудет в Москву и пройдет медобследование с командой. У него есть желание остаться в «Динамо», но пока стороны не могут согласовать условия нового контракта. Предметней разговор будет, когда игрок вернется в расположение команды после отдыха.

    Говорить о том, что он точно останется до конца сезона, конечно, тоже нельзя: случиться может всякое», – сообщил источник в клубе.

    Напомним, что в услугах форварда сборной России также были заинтересованы «Фиорентина», «Байер» и «Зенит».

    Источник: ТАСС

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    04.01.2016 13:37
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    Комментарии (30)
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    lra16
    1451918657
    Да кому он нужен? Напомаженый бумбараш Его масть бузова и с торасовым ебальники друг другу бить во дворе......ВСЕ
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    lra16
    1451918858
    Да пипец чушкарь из зоны запад из Карелии кому то интересен
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    Aztec58
    1451919132
    Этого и следовало ожидать.
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    Каратель
    1451921684
    да нечего ему в Англии делать,игры 2 раза в неделю,когда ему бухать то?
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    Jpen4er
    1451921828
    фуф, полегчало прям
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    SekatoR
    1451927510
    Мне кажется, что Динамо его слить поскорее хочет, но он то никому не нужен
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    shurik45
    1451933506
    Шурика в Краснодар!!! А то завянет....
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    NeurofunK
    1451972145
    Ему больше в сауне нравится чем на поле.
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    VVM1964
    1451989968
    НИ " КАКОРИН НЕ ПЕРЕЙДЕТ В АРСЕНАЛ " , А КАКОРИНА НЕ БЕРУТ В АРСЕНАЛ ! ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА В ФОРМУЛИРОВКАХ .
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    ologreds
    1694996479
    numo453816
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