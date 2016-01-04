Овчинников: «Локо» в сердце навсегда»

Тренер ЦСКА и России Сергей Овчинников рассказал о возможной перспективе поработать главным тренером.

«Вообще, я работал на разных футбольных должностях, и главным тренером в том числе. Но надо всегда смотреть на ситуацию в целом. Скажем, с Капелло мне было не до выбора: предложили вакансию тренера вратарей, и так как я хотел попасть в сборную, принял предложение. Никаких жалоб, никаких обид. Что, если бы я заявил: «Хочу работать главным тренером», — это что-то изменило бы? На данный момент меня все устраивает: и в сборной, и в клубе. У меня и сейчас есть варианты поработать главным, но пока не вижу смысла что-то менять.



В России есть клуб, к которому я испытываю особенные чувства, его все знают. Это — «Локомотив». Но я не могу сказать, что без раздумий согласился бы на его предложение. Понятно, что этот клуб для меня не чужой: нельзя вычеркнуть игровое прошлое из жизни. Но надо понимать, что ЦСКА также стал для меня очень значимым клубом. Когда ко мне очень хорошо относятся, я привык платить взаимностью. В ЦСКА я работаю с такими умными, интересными людьми, как Леонид Слуцкий, Виктор Гончаренко, Виктор Онопко, Роман Бабаев, Паулино Гранеро, Сергей Никитин, Олег Яровинский. Общение с ними обогащает мой внутренний мир.

Вообще, работая долгое время в команде, начинаешь становиться ее патриотом, это нормально. Может быть, для игрока клубный патриотизм актуальней, но много ли мы можем привести примеров, когда тренер большую часть карьеры возглавлял один и тот же клуб? Тренер может проработать в десятках мест, и каждая команда оставляет след в его душе. Да, «Локо» навсегда в моем сердце, но к ЦСКА у меня также очень теплые чувства! В области профессионального роста мне интересен именно ЦСКА. Мне тут комфортно, и я счастлив, что мне доверили делать работу, которую я люблю. Раз пока не выгнали, значит, выполняю свои функции хорошо», – сказал Овчинников.