Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Овчинников: «Локо» в сердце навсегда»

    Тренер ЦСКА и России Сергей Овчинников рассказал о возможной перспективе поработать главным тренером.

    «Вообще, я работал на разных футбольных должностях, и главным тренером в том числе. Но надо всегда смотреть на ситуацию в целом. Скажем, с Капелло мне было не до выбора: предложили вакансию тренера вратарей, и так как я хотел попасть в сборную, принял предложение. Никаких жалоб, никаких обид. Что, если бы я заявил: «Хочу работать главным тренером», — это что-то изменило бы? На данный момент меня все устраивает: и в сборной, и в клубе. У меня и сейчас есть варианты поработать главным, но пока не вижу смысла что-то менять.

    В России есть клуб, к которому я испытываю особенные чувства, его все знают. Это — «Локомотив». Но я не могу сказать, что без раздумий согласился бы на его предложение. Понятно, что этот клуб для меня не чужой: нельзя вычеркнуть игровое прошлое из жизни. Но надо понимать, что ЦСКА также стал для меня очень значимым клубом. Когда ко мне очень хорошо относятся, я привык платить взаимностью. В ЦСКА я работаю с такими умными, интересными людьми, как Леонид Слуцкий, Виктор Гончаренко, Виктор Онопко, Роман Бабаев, Паулино Гранеро, Сергей Никитин, Олег Яровинский. Общение с ними обогащает мой внутренний мир.

    Вообще, работая долгое время в команде, начинаешь становиться ее патриотом, это нормально. Может быть, для игрока клубный патриотизм актуальней, но много ли мы можем привести примеров, когда тренер большую часть карьеры возглавлял один и тот же клуб? Тренер может проработать в десятках мест, и каждая команда оставляет след в его душе. Да, «Локо» навсегда в моем сердце, но к ЦСКА у меня также очень теплые чувства! В области профессионального роста мне интересен именно ЦСКА. Мне тут комфортно, и я счастлив, что мне доверили делать работу, которую я люблю. Раз пока не выгнали, значит, выполняю свои функции хорошо», – сказал Овчинников.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Антибиотик
    1452064503
    Ты уж, Серега определись как-то. Слишком разнятся твои комментарии на данную тему.
    Ответить
    ologreds
    1694996481
    numo453786
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+