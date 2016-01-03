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    • Хиддинк: «При таком уровне мастерства «Челси» просто не может не побеждать»

    Хиддинк: «При таком уровне мастерства «Челси» просто не может не побеждать»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк после победы своих подопечных в матче 20-го тура АПЛ над «Кристал Пэлас» (3:0) заявил, что его команда, имея высокий уровень мастерства, просто не может не побеждать.

    «Я провел здесь уже три матча и за одним наблюдал с трибун. Все это время мы активно работали. У нас отличная команда с превосходными исполнителями, причем речь идет именно о полном составе, включающем игроков основы, ближайшего резерва и молодежь.

    Нашим игрокам не нужно совершенствовать свой технический арсенал, поскольку они от природы одарены талантом. Но мы должны понимать, что при возникновении проблем мы обязаны искать их причины.

    Именно поэтому одаренным игрокам приходится заниматься черновой работой. Футбол – это не только красивые комбинации и голы. Мы играем в тяжелейшем чемпионате, в котором надеяться исключительно на природный талант – смерти подобно.

    У всех игроков превосходный настрой на матчи, и именно это позволяет им демонстрировать свои лучшие качества. В первой половине сезона эффективность применения имеющихся навыков была крайне низкой. На тренировках мы обсудили это с футболистами. При таком уровне мастерства и должной организации игры эта команда просто не может не побеждать», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.01.2016 21:24
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