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    Бенитес: «Первый человек, кто должен стать лучше – это я»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал, чего не хватает его команде и что нужно сделать, чтобы улучшить результаты его подопечных.

    «Нам не хватает стабильности, и достичь ее мы можем только упорным трудом. Хочется, чтобы мои футболисты выкладывались на все 100 процентов. В каких-то матчах это было, а в каких-то – нет.

    Болельщики «Реала» всегда аплодировали кумирам, и я хочу, чтобы так было в каждом нашем домашнем матче. Но первый человек, кто должен стать лучше, – это я», – отметил Бенитес.

    Источник: AS

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    03.01.2016 17:44
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    Комментарии (3)
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    Hiddink95
    1451859411
    Неужели Беня смекнул, что дело в нём?
    Ответить
    ЦСКА 2015-2016
    1451928651
    да который разрушил тактику команд
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    ologreds
    1694996482
    numo453763
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