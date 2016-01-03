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    • Азар: «Будет замечательно забить первый гол в сезоне, но главное – победить «Кристалл Пэлас»

    Азар: «Будет замечательно забить первый гол в сезоне, но главное – победить «Кристалл Пэлас»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар накануне выездного 20-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» рассказал, что его команду ожидает сложная игра на тяжелом поле.

    «Это сложное поле, в прошлом году мы там выиграли, но каждый раз это чрезвычайно сложно. Но это лондонское дерби — и будет здорово, если мы победим.

    Мы знаем, что у противника есть сильные игроки. Они отлично защищаются, могут играть на контратаках и удерживать мяч. Следовательно, нам надо быть полностью сконцентрированными. И тогда, надеюсь, получится выиграть.

    Если мне удастся забить первый гол в сезоне, будет замечательно, но понятно, что самое важное для нас — просто победить в этом матче», – сказал Азар.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.01.2016 12:18
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