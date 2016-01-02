Прядкин: «В этом сезоне не получили ни одного сигнала о договорных матчах»

Глава Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что в текущем сезоне организацией не было получено ни единого оповещения от букмекерских контор об играх, носящих договорной характер.

«В этом сезоне нам не поступало ни одного сигнала от букмекеров, с которыми у нас есть договор о раннем оповещении. Хотя наши партнеры и не подтвердили информацию, озвученную в СМИ, мы проделали весь комплекс мероприятий, необходимых в данной ситуации.

Результат матча и характер борьбы на поле говорит об отсутствии какого-либо злого умысла», – сказал Прядкин.