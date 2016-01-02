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    • Прядкин: «В этом сезоне не получили ни одного сигнала о договорных матчах»

    Прядкин: «В этом сезоне не получили ни одного сигнала о договорных матчах»

    Глава Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что в текущем сезоне организацией не было получено ни единого оповещения от букмекерских контор об играх, носящих договорной характер.

    «В этом сезоне нам не поступало ни одного сигнала от букмекеров, с которыми у нас есть договор о раннем оповещении. Хотя наши партнеры и не подтвердили информацию, озвученную в СМИ, мы проделали весь комплекс мероприятий, необходимых в данной ситуации.

    Результат матча и характер борьбы на поле говорит об отсутствии какого-либо злого умысла», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 21:59
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1451763324
    Можно подумать, вы когда-нибудь реагировали на эти сигналы, ага: Терек - Анжи, СпаНч - Анжи, Анжи - Терек.
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    Zeff
    1451775886
    Мордовия-ЦСКА-4:6. Никакого сигнала не надо, и так всё ясно!
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    ologreds
    1694996486
    numo453715
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