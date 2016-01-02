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    • Дасаев: «Спартак» сейчас играет хорошо и находится на таком месте, где может подняться еще выше»

    Дасаев: «Спартак» сейчас играет хорошо и находится на таком месте, где может подняться еще выше»

    Бывший голкипер «Спартака», а ныне тренер вратарей красно-белых Ринат Дасаев поздравил болельщиков команды, а также тренеров и игроков клуба с Новым годом.

    «Я поздравляю всех болельщиков «Спартака» с Новым годом! Желаю счастья, здоровья. Увидимся в новом сезоне на стадионе. Мне хотелось бы сказать, что команда сейчас играет хорошо и находится на таком месте, где может подняться еще выше. Желаю и тренерам и игрокам тоже счастья и здоровья, с Новым годом и успехов в игре», – сказал Дасаев.

    Напомним, по прошествии 18-ти туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 30 очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.01.2016 17:55
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1451756960
    Всё очень шатко.
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    Диктор
    1451758886
    Полностью согласен с Ринатом.
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    ologreds
    1694996486
    numo453702
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