«Манчестер Юнайтед» – «Суонси». Онлайн-трансляция

Безвыигрышная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах достигла восьми матчей, чего не случалось с командой с 1990-го года. Прекрасной возможностью вспомнить о том, что такое победа, может представиться «манкунианцам» во встрече со «Суонси». «Лебеди» в турнирной таблице располагаются рядом с зоной вылета и уже активно ищут нового главного тренера, который сможет исправить бедствующее положение клуба.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Суонси». Начало в 18:00, не пропустите!