Эдмар: «Испытал шок, когда получил повестку в армию»

Бразильский полузащитник «Днепра» Эдмар, имеющий украинское гражданство, рассказал, как однажды получил повестку в армию.

«Я был на предсезонных сборах за границей, когда некоторых мужчин начали призывать в армию. Повестка пришла и в мой дом, ее получила моя жена. Она сразу перезвонила мне, потому что была обеспокоена. Первым моим ощущением был шок, ведь я не думал, что это возможно.

После этого я через клуб достаточно быстро решил этот вопрос. Я объяснил, что не могу ходить в военной форме, потому что даже не знаю, что требуется от военных. Я никогда не держал в руках оружия, так как получил отсрочку от службы в Бразилии», – заявил Эдмар в интервью для «Футбол-Арена».