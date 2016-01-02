«Эспаньол» – «Барселона». Онлайн-трансляция

Противостояние соседей – но не по турнирной таблице, а лишь географических. «Барселона» лидирует в Примере, последнее же поражение каталонцев в чемпионате датируется аж сентябрем. Что до «Эспаньола», то бело-синие чередуют победы с поражениями и законно располагаются в середине турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона». Начало в 18:00, не пропустите!