Газзаев: «Надеюсь, весной в чемпионате мы увидим другой «Зенит»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил надежду, что «Зенит» во время зимней паузы сделает правильные выводы и весной исправит положение в РФПЛ.

«Зенит» произвел наилучшее впечатление в Лиге чемпионов, уверенно заняв первое место в группе. Совсем другое дело – выступление петербуржцев в чемпионате. Та вальяжность, с которой футболисты «Зенита» играли в чемпионате России нынешнего сезона, не позволила им сохранить лидирующие позиции в национальном первенстве. Впрочем, семь очков – не самое серьезное отставание, его вполне можно отыграть, тем более, что «Зениту» предстоят ответные матчи с командами, которые сейчас находятся на вершине турнирной таблицы. «Зенит» нельзя списывать со счетов, я не сомневаюсь, что он еще поборется за чемпионство.

Думаю, что зимой руководство клуба, тренеры, игроки сделают правильные выводы, и весной в чемпионате России мы увидим уже совсем другой «Зенит». Национальное первенство – это приоритет, ведь плохое выступление в нем грозит пропуском Лиги чемпионов следующего сезона», – рассказал Газзаев.