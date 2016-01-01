Газзаев: «Спартак» нестабилен, потому что командой руководит молодой специалист»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что выступления «Спартака» можно объяснить возрастом главного тренера.

К «Спартаку» всегда повышенное внимание. Эта команда из тех, которые всегда должны находиться в верхней части турнирной таблицы. Но сейчас «Спартак», к сожалению, играет нестабильно.

Это естественно, учитывая, что команду совсем недавно возглавил молодой специалист - Дмитрий Аленичев. Ему нужно дать время для того, чтобы привить «Спартаку» свою философию игры - год-два, не меньше», - сказал Газзаев.