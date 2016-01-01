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    • Радимов: «Дед Мороз принес под елку игровую приставку, и утром пришлось быть Ребровым»

    Радимов: «Дед Мороз принес под елку игровую приставку, и утром пришлось быть Ребровым»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сыграл с сыном в футбол на игровой консоли и поделился впечатлениями.

    «Ох уж этот Дед Мороз… Принес под елку игровую приставку и утром (ну относительно конечно) 1 января я должен защищать ворота спартачей и быть Артемом Ребровым, в то время, как сын Никита в роли Дзюбы и Халка атакует на моей половине поля. При всем этом, не слышно ободряющих, привычных слуху фраз Геннадия Сергеевича Орлова, а только Генич и Черданцев комментируют битву в поединке. Вот вам и в России, с нашим климатом и осень-весна появился свой «боксинг-дэй», – написал Радимов в Instagram.

    Источник: Instagram

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    01.01.2016 16:58
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    Комментарии (4)
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    Inks
    1451673581
    Совсем уже нечего публиковать?
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    sir_Alex
    1451677034
    Такой большой, а в сказки верит!
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    Kava-Banga
    1451720528
    Psn Mihal_Kvaic добовляйтесь всех нибашу в fifuлю!
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    ologreds
    1694996490
    numo453644
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