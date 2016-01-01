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    Ван Гаал продолжает рассчитывать на чемпионство

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не считает, что серия из 6 матчей без побед лишила его команду шансов на чемпионство. Для борьбы за титул его команда должна прервать эту серию в ближайшем матче со «Суонси»

    «Мы обязаны побеждать «Суонси», иначе отставание от лидеров будет слишком велико и о чемпионстве можно будет забыть. Нужно сделать то, что мы должны сделать. Конечно, когда побеждаешь, чувствуешь себя гораздо лучше, чем при неудачных результатах. «МЮ» нужна победа, потому что в конце сезона мы хотим быть в числе лидеров, а не в середине таблицы», — заключил ван Гаал.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.01.2016 11:42
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