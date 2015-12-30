Раппопорт: «Бердыев достоин работы в топовом клубе»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт выразил мнение о том, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев достоин шанса поработать с командой, которая имеет большой бюджет.

«При мне в Ашхабаде он начинал карьеру. Как игрок выделялся. Его приглашали в Олимпийскую сборную СССР. Видимо, глубокое понимание игры в дальнейшем сказалось на его тренерской карьере. Курбан Бердыев может создавать хорошие команды, имея не ахти-какой сильный состав исполнителей. Да, были у него в Казани Семак, Ребров и Домингес, но не более того… Поэтому было бы интересно посмотреть, как бы он работал с командой, имеющей другой бюджет.

В том же «Зените» или в ЦСКА. Да и «Спартак» с Бердыевым, куда его активно сватали, стал бы сильнее. За Аленичевым лишь его спартаковское прошлое и мастерство как игрока. У Бердыева нет спартаковских корней, но его стиль работы сопоставим с подходами Лобановского: самое главное - это счет на табло. А каким образом добился - не так важно. И обратите внимание: в Ростове-на-Дону на футбол стал собираться полный стадион. Хотя таких мастеров, как Халк, Витсель, Смольников или Шатов, в ростовской команде нет, а команда стала интересной. К тому же Бердыеву всего 63 года, и он вполне достоин работы в топовом клубе», - отметил Раппопорт.