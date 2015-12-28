Роналдо: «Месси совершеннее Роналду»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего футболиста современности. По словам бразильского футболиста, Лионель Месси все же превосходит своего вечного конкурента Криштиану Роналду.

«Пеле и Марадона намного превосходят всех нас. А вот что касается Месси и Роналду, то я сделаю выбор в пользу Лео. Он инопланетянин. Криштиану – тоже, но Месси совершеннее него. Он восхищает своей игрой, она мне нравится больше, чем действия всех других на поле. Лео играет очень зрелищно и эффективно одновременно», — заявил Роналдо.