Ибрагимович: «Переезд в Катар – один из вариантов продолжения карьеры»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил, что рассматривает переезд в Катар, как один из вариантов продолжения своей карьеры.

«Я оказался в новой для себя ситуации. У меня заканчивается контракт, после чего я буду волен делать, что хочу, это для меня ново.

Сейчас я полностью сконцентрирован на «ПСЖ». У меня еще остается шесть месяцев по действующему контракту, и я хочу помочь команде всем, чем смогу. Пока я не знаю своего следующего пункта назначения.

У меня хорошие отношения с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и с людьми из Катара, но я не могу точно ничего сказать сейчас. Могу лишь заявить, что переезд в Катар – это один из вариантов», – сообщил Ибрагимович.