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    • Ибрагимович: «Переезд в Катар – один из вариантов продолжения карьеры»

    Ибрагимович: «Переезд в Катар – один из вариантов продолжения карьеры»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил, что рассматривает переезд в Катар, как один из вариантов продолжения своей карьеры.

    «Я оказался в новой для себя ситуации. У меня заканчивается контракт, после чего я буду волен делать, что хочу, это для меня ново.

    Сейчас я полностью сконцентрирован на «ПСЖ». У меня еще остается шесть месяцев по действующему контракту, и я хочу помочь команде всем, чем смогу. Пока я не знаю своего следующего пункта назначения.

    У меня хорошие отношения с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и с людьми из Катара, но я не могу точно ничего сказать сейчас. Могу лишь заявить, что переезд в Катар – это один из вариантов», – сообщил Ибрагимович.

    Источник: Goal.com

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    27.12.2015 17:35
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    Комментарии (2)
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    skipushkach
    1451258490
    А почему бы не остаться в ПСЖ еще на годик как минимум?
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    ologreds
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