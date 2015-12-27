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    • Леоненко: «Ярмоленко не тащит команду, киевское «Динамо» особо не потеряет с его уходом»

    Леоненко: «Ярмоленко не тащит команду, киевское «Динамо» особо не потеряет с его уходом»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника бело-голубых Андрея Ярмоленко в один из ведущих клубов Европы.

    «Команда особо не потеряет с уходом Андрея. Еще нужно посмотреть, кем его заменят! Ярмоленко не тащит команду, если бы он это делал – была бы потеря. Он хорошо цепляется за мяч. Но при этом делает много лишнего. Андрей любит бегать поперек – это неправильно. Даже если мы хотим делать «Барселону», это ошибка. Тем более у нас не тот подбор исполнителей. Все хотят играть в «Барселону», но не многие могут!

    Большой плюс для «Динамо», что Ребров – фартовый тренер. Но минус, что он не может «напихать» своим игрокам. Ребров поехал в «Тоттенхэм» в статусе звезды и «забивалы». В итоге – 59 игр и 4 гола. То же самое ждет Ярмоленко, если он поедет в Англию в статусе звезды и «забивалки», – приводит слова Леоненко footballua.tv.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2015 16:16
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    Комментарии (2)
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    Zeff
    1451249304
    Киевскому Динамо скоро играть не с кем будет. Заявитесь АПЛ, что ли.
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    ologreds
    1694996516
    numo453220
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