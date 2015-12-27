Шох: «Официального предложения по Подберезкину в «Урал» не поступало»

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Вячеслав Подберезкин летом 2016 года перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента.

– Официального обращения по Подберезкину не поступало.

– Если оно поступит зимой, какой будет реакция клуба?

– Политика клуба – футболиста насильно держать нельзя, тем более, когда есть повышение со спортивной и финансовой точки зрения. По опыту знаю, если футболист не хочет играть, и в другом клубе у него есть более высокая мотивация, удерживать его нельзя. Надо договариваться и находить компромисс.