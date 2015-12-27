Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Капелло: «Золотой мяч» – странная награда»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением о ежегодной награде «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту планеты.

    «Золотой мяч» – странная награда, которая практически всегда оказывается в руках нападающего, потому что голеадоры всегда находятся в центре внимания.

    Когда думаешь о том, что Мальдини и Барези ни разу не выигрывали «Золотой мяч», понимаешь, что это сумасшествие», – отметил итальянец.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2015 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    roman230582
    1451223981
    Все верно
    Ответить
    Aztec58
    1451228798
    Ага, лучше деньгами и желательно в России.
    Ответить
    Недовольный
    1451231745
    однако Беккенбауэру,Маттеусу,Гуллиту,
    Джорджу Веа и тем более великому Яшину,это не помешало его получить...
    Ответить
    ologreds
    1694996516
    numo453213
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+