Капелло: «Золотой мяч» – странная награда»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением о ежегодной награде «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту планеты.

«Золотой мяч» – странная награда, которая практически всегда оказывается в руках нападающего, потому что голеадоры всегда находятся в центре внимания.

Когда думаешь о том, что Мальдини и Барези ни разу не выигрывали «Золотой мяч», понимаешь, что это сумасшествие», – отметил итальянец.