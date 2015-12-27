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    • Ван Гаал: «Мотивация? Это самая большая проблема для нас сейчас»

    Ван Гаал: «Мотивация? Это самая большая проблема для нас сейчас»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после очередного поражения в матче 18-го тура АПЛ со «Сток Сити» (0:2) заявил, что испытывает большие проблемы в плане мотивации игроков.

    «Могу ли я мотивировать своих игроков сейчас? На данный момент – это самая большая проблема для нас. Я попытался сделать все, что от меня зависит, но с каждым матчем давление становится все выше и выше. Еще одна сложная проблема – как игрокам справляться с этим, ведь именно они выходят на поле», – отметил голландец.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    27.12.2015 08:18
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    Комментарии (4)
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    ManUtd-Volgograd
    1451202446
    Главная проблема для МЮ - это Ван Галь!
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1451204759
    какда его уволят уже
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    ROONEY_1988
    1451274212
    хватит уже лишних разговоров пора на пенсию ван ГААЛ
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    ologreds
    1694996518
    numo453184
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