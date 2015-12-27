Ван Гаал: «Мотивация? Это самая большая проблема для нас сейчас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после очередного поражения в матче 18-го тура АПЛ со «Сток Сити» (0:2) заявил, что испытывает большие проблемы в плане мотивации игроков.

«Могу ли я мотивировать своих игроков сейчас? На данный момент – это самая большая проблема для нас. Я попытался сделать все, что от меня зависит, но с каждым матчем давление становится все выше и выше. Еще одна сложная проблема – как игрокам справляться с этим, ведь именно они выходят на поле», – отметил голландец.