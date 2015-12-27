Барбоза: «Со следующего сезона Виллаш-Боаш станет главным тренером «Порту»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш со следующего сезона, вероятнее всего, возглавит «Порту».

– Правда, что Виллаш-Боаш уже дважды встречался с президентом «Порту» Жорже Пинту и летом возглавит клуб?

– О характере этих встреч мне ничего не известно. Но в Португалии ни для кого не секрет, что с Пинту у него прекрасные отношения, да и вообще в клубе много друзей. Виллаш-Боаш не скрывал, что хотел бы вновь поработать в «Порту». Там всегда его ждут. Полагаю, все идет к тому, что со следующего сезона он действительно станет главным тренером «Порту».

– Удивляет такой поворот?

– Нет. В свое время с этой командой Виллаш-Боаш выиграл чемпионат, Кубок, Лигу Европы… Так почему бы не вернуться туда, где когда-то был счастлив? Зарплата, думаю, уже вряд ли для него на первом плане – в Англии и России получил достаточно. Теперь может позволить себе выбирать. Чем для Виллаш-Боаша хорош вариант с «Порту»?

– Чем?

– Это великолепный шанс завоевать новые трофеи и пошуметь в еврокубках. Для любого тренера очень важно, что клуб каждый год выступает в Лиге чемпионов. Виллаш-Боаш будет постоянно на виду. Мне кажется, он голоден до побед. Ведь ни с «Челси», ни с «Тоттенхэмом», ни с «Зенитом» не достиг такого успеха, как с «Порту», где сделал себе имя.