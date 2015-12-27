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    • Барбоза: «Со следующего сезона Виллаш-Боаш станет главным тренером «Порту»

    Барбоза: «Со следующего сезона Виллаш-Боаш станет главным тренером «Порту»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш со следующего сезона, вероятнее всего, возглавит «Порту».

    – Правда, что Виллаш-Боаш уже дважды встречался с президентом «Порту» Жорже Пинту и летом возглавит клуб?

    – О характере этих встреч мне ничего не известно. Но в Португалии ни для кого не секрет, что с Пинту у него прекрасные отношения, да и вообще в клубе много друзей. Виллаш-Боаш не скрывал, что хотел бы вновь поработать в «Порту». Там всегда его ждут. Полагаю, все идет к тому, что со следующего сезона он действительно станет главным тренером «Порту».

    – Удивляет такой поворот?

    – Нет. В свое время с этой командой Виллаш-Боаш выиграл чемпионат, Кубок, Лигу Европы… Так почему бы не вернуться туда, где когда-то был счастлив? Зарплата, думаю, уже вряд ли для него на первом плане – в Англии и России получил достаточно. Теперь может позволить себе выбирать. Чем для Виллаш-Боаша хорош вариант с «Порту»?

    – Чем?

    – Это великолепный шанс завоевать новые трофеи и пошуметь в еврокубках. Для любого тренера очень важно, что клуб каждый год выступает в Лиге чемпионов. Виллаш-Боаш будет постоянно на виду. Мне кажется, он голоден до побед. Ведь ни с «Челси», ни с «Тоттенхэмом», ни с «Зенитом» не достиг такого успеха, как с «Порту», где сделал себе имя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2015 06:07
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    Комментарии (2)
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    neveldomha
    1451289233
    А в свете отпуска АВБ, я бы не был так уверен.
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    ologreds
    1694996520
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