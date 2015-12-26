Бентеке: «Клопп объяснил, что я должен делать»

Нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке прокомментировал победу в матче 18-го тура АПЛ против «Лестера». Футболист вышел на замену и забил единственный в этой встрече гол.

«Последние недели были для нас тяжелыми. Сегодня мы показали свой характер. У нас серьезный состав с хорошими игроками, но нужно проявить терпение. Несколько дней назад я разговаривал с Клоппом, и он объяснил, что я должен делать. Сегодня я старался реализовать его идеи на поле. Я уже жду следующего года. Нужно продолжать работу», – сказал Бентеке.