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    • Хиддинк: «Фанаты имеют право высказывать свое мнение об отставке Моуринью»

    Хиддинк: «Фанаты имеют право высказывать свое мнение об отставке Моуринью»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк после ничейного матча 18-го тура АПЛ против «Уотфорда» прокомментировал реакцию фанатов на отставку Жозе Моуринью.

    «Фанаты имеют право выражать свое мнение о том, что случилось. Нам не стоит это недооценивать, и мы должны предоставить им в этом полную свободу. Но нам нужно двигаться вперед, и именно это меня сейчас беспокоит больше всего. Мы должны привести команду в порядок как в психологическом плане, так и в физическом», – сказал Хиддинк.

    Также наставник поделился ожиданиями от матча против «МЮ» в понедельник.

    «Каждая игра между «Челси» и «МЮ» – это большой матч, но сейчас ситуация, конечно, будет особенной. Надеюсь, что в этой встрече мы покажем то же желание, с которым играли на протяжении большей части сегодняшнего матча».

    Кроме того, Хиддинк высказал свое мнение относительно турнирных перспектив команды.

    «Попасть в четверку будет сложно. Чтобы это сделать, нужно выиграть свои матчи, и все равно мы будем зависеть от результатов соперников. Но я хочу, чтобы команда пыталась этого достичь, пока такой результат будет математически возможен».

    Источник: BBC

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    26.12.2015 22:52
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