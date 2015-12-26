Клопп: «Сегодня мы играли в простой футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 18-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0).

«Эта игра была особенно важной, ведь на протяжении четырех матчей мы не могли добиться результата. Все знают качества «Лестера», и сегодня мы должны были сыграть в простой футбол. Первый тайм был действительно хорошим, а потом нам пришлось делать замену. Бентеке к тому моменту еще не разминался, и ему было тяжело войти в игру. Мы забили блестящий гол, и в том эпизоде парни проявили свои лучшие качества даже в мелочах. Соперник так и не смог оказать на нас настоящее давление», – сказал Клопп.