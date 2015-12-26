«ПСЖ» провел переговоры с Гвардиолой

«ПСЖ» интересуется главным тренером «Баварии» Хосепом Гвардиолой.

Сообщается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи провел с испанцем переговоры по телефону на тему возможной работы Гваридолы в «ПСЖ». Специалист поблагодарил за проявленный к нему интерес, однако окончательного ответа на предложение не дал.

Источник отмечает, что на принятие решения Гвардиолой может повлиять низкий уровень конкуренции во французском чемпионате.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Гвардиола покинет «Баварию», а в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити».