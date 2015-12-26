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    • Мутко: «Карадениз и Жестоков восприняли сообщение о драке с большим удивлением»

    Мутко: «Карадениз и Жестоков восприняли сообщение о драке с большим удивлением»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что непростые политические отношения между Россией и Турцией не скажутся на турецких футболистах, которые выступают в российском чемпионате.

    «На гуманитарных, человеческих отношениях это никак не может сказываться. Это сложно как-то прекратить административно, и мы не собираемся этого делать», – подчеркнул Мутко.

    Также Президент РФС поделился мнением об игроке «Рубина» Гекденизе Караденизе и драке, которая якобы состоялась между турецким ветераном и футболистом казанцев Максимом Жестоковым.

    «Человек, который столько лет играет в одном из ведущих клубов и очень предан футболу, – какие к нему вопросы? Он с самоотдачей выступает за клуб, один из его лидеров.

    Гекдениз Карадениз и Максим Жестоков восприняли данное сообщение с большим удивлением. Они попросили болельщиков сосредоточиться исключительно на поддержке своей команды в важном матче европейского кубка против «Сьона», который состоится 26 ноября, и не отвлекаться на различные нелепые сообщения», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    26.12.2015 21:29
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    Комментарии (2)
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    nikolaich2
    1451179107
    Бомбардир своих читателей за дураков держит. Эта новость месячной давности: "Они попросили болельщиков сосредоточиться исключительно на поддержке своей команды в важном матче европейского кубка против "Сьона", который состоится 26 ноября, и не отвлекаться на различные нелепые сообщения", – отметил Мутко."
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