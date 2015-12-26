Хиддинк: «Результат справедлив»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:2).

«Этот результат справедлив. Мы должны уважать «Уотфорд», ведь у них была победная серия, а в составе есть приличные нападающие. Но в концовке, я думаю, мы могли бы сделать немного больше: у нас были моменты, и жаль, что Оскар не забил пенальти. Когда Коста сосредоточен на том, что у него хорошо получается, его игра приносит пользу. Против «МЮ» в понедельник он не сыграет, так что нам придется подумать. Азар вернулся на прошлой неделе, провел две тренировки, и я надеюсь, что он будет полностью здоров», – сказал Хиддинк.