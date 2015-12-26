Ван Гаал: «Из-за давления на команду футболисты боятся играть в свой футбол»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Стока» (0:2).

«Сейчас нам приходится иметь дело с двалением. Я стараюсь делать все возможное, но давление будет только возрастать от матча к матчу, и эту проблему надо будет решить. Сложность в том, что я тоже являюсь частью этих поражений, и люди смотрят на меня. Мне приходится иметь с этим дело, но намного важнее то, что с давлением имеют дело и игроки. Я всегда верю в своих игроков, и я вижу, как он тренируются и стараются хорошо играть, но у нас сейчас сложные обстоятельства. Давление является причиной того, что футболисты боятся играть в свой футбол. Во втором тайме мы проигрывали, и они могли бы отдать все силы с большей легкостью», – сказал ван Гаал.