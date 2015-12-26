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    • Ван Гаал: «Из-за давления на команду футболисты боятся играть в свой футбол»

    Ван Гаал: «Из-за давления на команду футболисты боятся играть в свой футбол»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Стока» (0:2).

    «Сейчас нам приходится иметь дело с двалением. Я стараюсь делать все возможное, но давление будет только возрастать от матча к матчу, и эту проблему надо будет решить. Сложность в том, что я тоже являюсь частью этих поражений, и люди смотрят на меня. Мне приходится иметь с этим дело, но намного важнее то, что с давлением имеют дело и игроки. Я всегда верю в своих игроков, и я вижу, как он тренируются и стараются хорошо играть, но у нас сейчас сложные обстоятельства. Давление является причиной того, что футболисты боятся играть в свой футбол. Во втором тайме мы проигрывали, и они могли бы отдать все силы с большей легкостью», – сказал ван Гаал.

    Источник: Skysports

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    26.12.2015 20:45
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    Комментарии (4)
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    mutabor0992
    1451153007
    Боятся играть в свой,пусть играют в чужой...Какие все ранимые...Дать звиздюлей,чтоб не боялись.
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    джон базелон
    1451155845
    Хорошо.Уволен!!!!!
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    Эльхан
    1451162639
    Да когда ж уволят его?
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    ologreds
    1694996521
    numo453145
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