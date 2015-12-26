Матич: «Нам грустно»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:2).

«Сегодня мы хотели победить. Этот результат нельзя назвать хорошим, нам грустно, мы хотели три очка. Но это футбол, и ты никогда не знаешь, что случится. Мы не забили пенальти, нам не повезло. Оскару не нужно вешать нос, потому что такое бывает. Уверен, что в следующий раз он забьет», – сказал Матич.

Также футболист поделился ожиданиями от матча 19-го тура против «Манчестер Юнайтед», который состоится в понедельник.

«Игры с «МЮ» всегда сложны, а сейчас этот матч будет для нас вторым за три дня. Нам придется справится с этим, но я уверен, что мы готовы».