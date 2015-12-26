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    Оби Микел: «Хиддинк для команды – как отец»

    Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал об особенностях работы нового главного тренера синих Гуса Хиддинка.

    «Он остался все таким же человеком. Он любил лично участвовать в тренировках, беседовать с игроками, но в то же время он относится ко всему, как к серьезному бизнесу. А это нам сейчас и надо. Он для команды – как отец. Разговаривает со всеми футболистами индивидуально, оберегает их, собирает мнения команды о проблемах и возможных путях решения.

    Он предельно четко понимает, что хочет сделать. И в прошлый раз ему это удалось тут. Я думаю, все сложится так же и в этот раз. Он будет требовать с каждого достаточно много, будет стимулировать всех показать максимум на тренировках – и переносить все это на поле, чтобы мы отлично выступали.

    В игре он любит, чтобы его команда стремительно реагировала на потерю мяча. Любит, чтобы игроки прессинговали и быстро возвращались в игру, чтобы создавать шансы. Точнее, много шансов для побед. Важно также реализовывать все эти шансы, поскольку в последнее время мы выступали достаточно хорошо, но не забивали столько, сколько заслуживали. И это тренер намерен изменить. Он хотел бы, чтобы синие постоянно присутствовали в чужой штрафной и не пропускали подачи. Думаю, он постарается поменять нашу игру, и мы все полностью в его распоряжении, чтобы достичь поставленных целей», – рассказал нигериец.

    Источник: ФК «Челси»

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    26.12.2015 20:15
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