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    Ибрагимович: «Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» – моя мечта»

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил о желании выиграть в составе своего клуба Лигу чемпионов, а также отметил, что чувствует себя счастливым, выступая в футболке парижской команды.

    «Чувствую себя превосходно. На мне лежит огромная ответственность за команду. Я счастлив выступать здесь. Мне довелось быть одним из первых футболистов в новом проекте руководства, и еще тогда было понятно, что я стал частью чего-то большого. Планирую написать историю с «ПСЖ». Мы обладаем прекрасным составом. Мечта клуба и моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Тем не менее, я не стану слишком расстраиваться, если этого не произойдет, потому что моя карьера и так получилась прекрасной», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    26.12.2015 18:52
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