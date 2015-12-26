Ибрагимович: «Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» – моя мечта»

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил о желании выиграть в составе своего клуба Лигу чемпионов, а также отметил, что чувствует себя счастливым, выступая в футболке парижской команды.

«Чувствую себя превосходно. На мне лежит огромная ответственность за команду. Я счастлив выступать здесь. Мне довелось быть одним из первых футболистов в новом проекте руководства, и еще тогда было понятно, что я стал частью чего-то большого. Планирую написать историю с «ПСЖ». Мы обладаем прекрасным составом. Мечта клуба и моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Тем не менее, я не стану слишком расстраиваться, если этого не произойдет, потому что моя карьера и так получилась прекрасной», – сказал Ибрагимович.