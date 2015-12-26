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    • Мутко: «Абсолютно уверен, что лимит нужен, и мы продолжим его сохранять»

    Мутко: «Абсолютно уверен, что лимит нужен, и мы продолжим его сохранять»

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал свое мнение относительно лимита на легионеров и натурализации футболистов для привлечения их в сборную России.

    «Дает ли лимит свои плоды? Абсолютно уверен, что дает и еще даст. Элементарная арифметика, интерес развития футбола своей страны. Абсолютно уверен, что лимит нужен, и мы продолжим его сохранять.

    Ведь чтобы довести молодого игрока до уровня сборной или клуба, нужно время. Возьмем пример Эльмира Набиуллина. Сколько терпения потребовалось, чтобы парень рос и рос. А ведь можно было просто купить португальца или немца, или кого-нибудь еще. Поэтому лимит будет. Пока «6+5». Будем ли менять – примем решение в межсезонье.

    Что можно сказать о натурализации? Если человек, как Гилерме, семь лет живет в России и хочет получить гражданство – почему бы и нет? Другой вопрос – если это попытка просто обойти лимит, то такие меры мы поощрять не будем. Все должно идти естественным путем. Тот период, когда за деньги мы хотели привлечь кого-то для выступления на короткий срок, уже прошел», – заявил Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.12.2015 15:13
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Недовольный
    1451137626
    Ты долбаеб конченый.Чтобы молодые росли для этого есть спортивные школы,и дубли,а Набиулин как раз таки и играет лишь из-за вашего сраного лимита,и отсутствия конкуренции как таковой.А вот если бы лимита не было,и на его позицию был куплен иностранец,то он бы плотно осел на банке.Не факт конечно что иностранец был бы лучше,но была бы конкуренция.А так,это смех!Набиулин даже если лежа будет весь матч играть,все равно знает что и в следующем матче выйдет,так как российский паспорт и отсутствие конкуренции делает свое дело.Понятно что ты так за него держишься,ведь и да тебя,хоть и с огромнейшим опозданием,но начало доходить что в сборной одни старики,и к 2018 останутся единицы,а заменить их попросту некем.Вот и было решено в ушерб зрителям,качеству,интересу ввести этот лимит хренов,чтобы блин молодое поколение за 2 года подготовить,идиоты.А потом удивляетесь почему на трибунах 20 тыс.арен по 2000 тыс. зрителей собираются.Все просто:никто не хочет смотреть на это убожество в исполнении «твоих молодых талантов» которые якобы развиваются и растут.Наверное мои дети уже вырастут,а у нас так и не будет отлаженной системы подготовки,срадни немецкой.Только вопли умалишенных останутся что мы якобы способны выиграть ЧМ и ЧЕ.
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    ManUtd-Volgograd
    1451141911
    Барана не переубедить!
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    yanedo
    1451144604
    идиот что с него возьмёш
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    шеффилд таун
    1451146762
    Уважаемый Медалий Леонтьевичь,а спортивные школы не пробовали открыть???
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    Asbjorn
    1451149299
    На зарплаты лимит введи
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    sidul1
    1451149525
    мудко пошел ты в ж.пу
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    Вомбат
    1451150823
    За один только убийственный контракт с Капелло Мутко на пару с Толстых должны были бы хлебать баланду. А если вспомнить все прочее, что он сделал, и как себя показал, то комментировать его высказывания просто нет смысла. Само его наличие на посту министра спорта и председателя РФС - беспредел.
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    mutabor0992
    1451153640
    Пиздабол.
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    Профик1986
    1451233144
    Правильно все по делу!!! Иначе скоро будет как во Франции за сборную афроамериканцы играть!!! Лимит необходим!!!!! Пусть открывают школы академии при клубах. А то попривыкли купят за миллионы игрока и играют его то воспитывать не надо. Не подошел выгнали другого купили!!! С таким успехом если отменить лимит у нас будет не чемпионат России а чемпионат бразилии португалии дании и так далее!!! А что касается уважаемых тут читателей которые против лимита то одно могу сказать если мозгов нет их не купить!
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    ologreds
    1694996523
    numo453102
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