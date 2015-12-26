Мутко: «Абсолютно уверен, что лимит нужен, и мы продолжим его сохранять»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал свое мнение относительно лимита на легионеров и натурализации футболистов для привлечения их в сборную России.

«Дает ли лимит свои плоды? Абсолютно уверен, что дает и еще даст. Элементарная арифметика, интерес развития футбола своей страны. Абсолютно уверен, что лимит нужен, и мы продолжим его сохранять.

Ведь чтобы довести молодого игрока до уровня сборной или клуба, нужно время. Возьмем пример Эльмира Набиуллина. Сколько терпения потребовалось, чтобы парень рос и рос. А ведь можно было просто купить португальца или немца, или кого-нибудь еще. Поэтому лимит будет. Пока «6+5». Будем ли менять – примем решение в межсезонье.

Что можно сказать о натурализации? Если человек, как Гилерме, семь лет живет в России и хочет получить гражданство – почему бы и нет? Другой вопрос – если это попытка просто обойти лимит, то такие меры мы поощрять не будем. Все должно идти естественным путем. Тот период, когда за деньги мы хотели привлечь кого-то для выступления на короткий срок, уже прошел», – заявил Мутко.