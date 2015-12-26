«Челси» – «Уотфорд». Онлайн-трансляция

Лондонский «Челси» в последние несколько дней является основным ньюсмейкером, учитывая отставку Моуринью и продолжающиеся поиски главного тренера на следующий сезон. А вот на матч с «Уотфордом» команду выведет уже Гус Хиддинк. Посмотрим вместе что из этого выйдет!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Уотфорд». Начало в 18:00, не пропустите!