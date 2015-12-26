«Сток Сити» открывает 18-й тур английской Премьер-лиги матчем с некогда грозным «Манчестер Юнайтед», который в последнее время растерял не только очки, но и авторитет. В текущем сезоне даже «Сток Сити» может с полной уверенностью рассчитывать на победу в такой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 15:45, не пропустите!