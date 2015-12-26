Фернандиньо: «Сандерленд» всегда хорошо играет против нас»

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился своими ожиданиями перед матчем 18-го тура АПЛ против «Сандерленда».

«Ошибается тот, кто думает, что обыграть «Сандерленд» на своем поле – это легко. В позапрошлом сезоне мы боролись за чемпионство, и сыграли с «Сандерлендом» вничью.

Они всегда хорошо играют против нас. У команды появился новый тренер, поэтому игроки будут действовать с двойной мотивацией», – заявил Фернандиньо.

Отметим, матч «Манчестер Сити» – «Сандерленд» состится 26 декабря в 18:00.