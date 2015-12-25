Генич: «Меня постоянно учат комментировать. У нас страна советов»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что он не переживает по поводу критики в свой адрес.

«Меня постоянно учат комментировать. Учат правильно произносить фамилии. Правильно оценивать эпизоды. Правильно разбираться в судейских решениях. У нас страна советов. Абсолютно все разбираются в политике, как класть асфальт и как комментировать футбол. Независимо от того, где эти советчики работают. Главное, что они знают, а ты – нет. К этому давно пора привыкнуть.

За что меня критиковать? Как мне кажется, я идеально отработал этот год. Советы раздают – да. Но об этом я уже чуть выше рассказал. А если зритель ожидал другого, то… Могу дать номер Андрея Аршавина, он доступно и популярно расскажет о ваших ожиданиях, дорогие друзья», — сказал Генич.