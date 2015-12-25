Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Генич: «Меня постоянно учат комментировать. У нас страна советов»

    Генич: «Меня постоянно учат комментировать. У нас страна советов»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что он не переживает по поводу критики в свой адрес.

    «Меня постоянно учат комментировать. Учат правильно произносить фамилии. Правильно оценивать эпизоды. Правильно разбираться в судейских решениях. У нас страна советов. Абсолютно все разбираются в политике, как класть асфальт и как комментировать футбол. Независимо от того, где эти советчики работают. Главное, что они знают, а ты – нет. К этому давно пора привыкнуть.

    За что меня критиковать? Как мне кажется, я идеально отработал этот год. Советы раздают – да. Но об этом я уже чуть выше рассказал. А если зритель ожидал другого, то… Могу дать номер Андрея Аршавина, он доступно и популярно расскажет о ваших ожиданиях, дорогие друзья», — сказал Генич.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2015 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1451066467
    Орлов небось критикует
    Ответить
    Garrincha58
    1451077877
    тебе еще учиться и учиться а он считает себя метром у нас после ухода Маслаченко больше никого не хочется слушать сплошной тупой треп
    Ответить
    mutabor0992
    1451091819
    Во дурак!(М.Булгаков "Собачье сердце")
    Ответить
    mutabor0992
    1451091895
    Где конкуренция???Матч тв и нтв+ одна и та же шайка-лейка.На манеже те же.
    Ответить
    Zeff
    1451111213
    Давай номер Андрея Аршавина.
    Ответить
    Fin035
    1451119054
    Да нормально Костя комментирует! А критикуют его всякие старперы!
    Ответить
    ologreds
    1694996527
    numo453054
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+